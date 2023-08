Giochi PC gratis con Epic Games Store: svelati i prossimi due regali di agosto

Sono ora disponibili i nuovi giochi gratis dell'Epic Games Store del 3 agosto 2023, ma il negozio digitale non perde tempo e svela già l'identità dei titoli in omaggio a partire dalla prossima settimana.

Per questa volta, la scelta di Epic Games è ricaduta su due produzioni molto differenti tra loro. Da un lato troviamo Europa Universalis IV, strategico che sfida gli appassionati a plasmare una nuova potenza medievale del Vecchio Continente. Edito da Paradox Interactive, il titolo supporta anche una modalità multiplayer per un totale di 32 giocatori.



Accanto a quest'ultimo, i giocatori PC avranno la possibilità di aggiungere gratuitamente alle proprie raccolte anche Orwell: Keeping An Eye On You. Confezionata da Osmotic Studios, questa insolita avventura rielabora l'immaginario orwelliano del Grande Fratello, ponendo i giocatori alla guida di una colossale macchina di controllo governativa. Ideata per contrastare il terrorismo, quest'ultima è in grado di monitorare tutte le conversazioni personali e i PC dei cittadini. In questo quadro, il giocatore sarà chiamato a vagliare la mole di informazioni raccolta da Orwell, per decidere quali dati passare alle forze di sicurezza e quali invece scartare.

Entrambi i titoli potranno essere scaricati gratis da Epic Games Store a partire dal prossimo giovedì 10 agosto e resteranno accessibili sino al successivo giovedì 17 agosto. Nel frattempo, non dimenticare di riscattare gratis Loop Hero!

