Giochi PC gratis: Epic regala Blair Witch e Ghostbusters Remastered

Altri due giochi gratis si aggiungono oggi (giovedì 29 ottobre) al catalogo di Epic Games Store, il negozio digitale della casa di Fortnite regala Ghostbusters Remastered e Blair Witch, due giochi a tema horror/sovrannaturale perfetti per Halloween.

Ghostbusters The Video Game Remastered

Il videogioco Ghostbusters è tornato rimasterizzato per Epic Games store! Indossa di nuovo il tuo zaino protonico e partecipa all’avventura per salvare New York accompagnato dalle voci e dalle sembianze dei Ghostbusters originali!

Blair Witch

Corre l'anno 1996. Un ragazzino scompare a Black Hills Forest, nei pressi di Burkittsville, Maryland. Vestirai i panni di Ellis, un ex agente di polizia dal passato turbolento, per partecipare alle ricerche. Ciò che avrà inizio come un ordinario caso investigativo finirà col trasformarsi in un incubo infinito. Dovrai affrontare le tue paure e la strega di Blair, una forza misteriosa che infesta il bosco... Blair Witch è un horror psicologico narrativo giocato in prima persona e ispirato al mondo cinematografico di Blair Witch.

Avete tempo fino alle 17:00 del 5 novembre per riscattare e aggiungere i giochi alla vostra libreria, una volta fatto, Blair Witch e Ghostbusters Remastered resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo. Li proverete? Cosa ne pensate dei due nuovi giochi gratis su Epic Games Store? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.