Giochi PC gratis: Epic regala Borderlands The Handsome Collection

Dopo aver regalato due giochi AAA del calibro di GTA 5 e Sid Meier's Civilization VI, Epic Games Store prosegue con la politica dei grandi giochi gratis proponendo Borderlands The Handsome Collection, ora disponibile per il download.

Il gioco può essere scaricato gratis fino alle 17:00 di giovedì 4 giugno, una volta riscattato Borderlands The Handsome Collection sarà vostro per sempre. Per aggiungere il gioco alla raccolta non dovete far altro che recarvi sull'Epic Games Store a questo indirizzo, effettuare il login con il vostro account e poi cliccare sul tasto Ottieni. Attenzione: per approfittare della promozione, che fa parte dei Mega Saldi di Epic, è necessario che attiviate anche l'autenticazione a due fattori F2A, indispensabile per poter scaricare i giochi gratis in regalo ogni settimana.

Borderlands The Handsome Collection include Borderlands 2 e Borderlands The Pre-Sequel, oltre ai due giochi completi nel pacchetto trovano spazio anche tutti i DLC e le espansioni, così da permettervi di vivere nel migliore dei modi la frenetica esperienza di Borderlands.

Sicuramente si tratta di un regalo che risulterà graditissimo dagli appassionati, altro grande colpo targato Epic Games Store. Quale sarà il prossimo gioco gratis per PC? Secondo alcuni rumor Epic regalerà ARK Survival Evolved la prossima settimana, in attesa di scoprirlo vi auguriamo buon divertimento con Borderlands The Handsome Collection!