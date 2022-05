Giochi PC gratis: Epic regala un nuovo gioco misterioso a sorpresa

Il giovedì, ormai lo sapete, arrivano i nuovi giochi gratis di Epic Games Store, anche questa settimana il marketplace della casa di Fortnite e dell'Unreal Engine propone un nuovo gioco gratis da scaricare... questa volta a sorpresa.

Esatto, purtroppo oggi navighiamo a vista perché ancora non sappiamo quale sarà il gioco in regalo su Epic Games Store dalle 17:00 del 19 maggio, si parla genericamente di "Gioco Misterioso" senza altri riferimenti, per saperne di più dovremo attendere ancora poche ore, in linea di massima la speranza è che dietro a tanta segretezza si possa nascondere un gioco di grandissimo richiamo per il pubblico.

Siete ancora in tempo invece per scaricare Prey gratis da Epic Games Store insieme a Jotun Valhalla Edition e Redout Enhanced Edition, la versione migliorata del gioco di corse a gravità zero stile F-Zero e WipEout. Vi consigliamo quindi di approfittarne per riscattare Prey prima che sia troppo tardi, avete tempo fino alle 17:00 di oggi pomeriggio per aggiungerlo alla vostra libreria, una volta riscattato resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquisto.

Sempre alle 17:00 scopriremo qual è il misterioso gioco gratis in regalo questa settimana su Epic Games Store, avete già qualche idea in merito?