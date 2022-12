Giochi PC Gratis, Epic Store regala Sable: primi leak sul gioco misterioso del 19 dicembre

Le anticipazioni sul regalo Epic Store del 18 dicembre vengono confermate dall'ultimo aggiornamento del negozio digitale del publisher americano con l'offerta dedicata a Sable, l'avventura Zelda-like di Shedworks.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Sable è un'avventura post-apocalittica ambientata in un pianeta desertico dominato da relitti di astronavi e rovine di antichissime civiltà ormai estinte. I giocatori devono servirsi di un hoverbike futuristico per recuperare componenti elettroniche e manufatti ipertecnologici con cui potenziare il mezzo utilizzato per sfrecciare sulla sabbia e scoprire i misteri di questo mondo sci-fi sull'orlo del collasso.

Il termine ultimo per riscattare una copia gratuita di Sable su Epic Store è fissato per le ore 17:00 di lunedì 19 dicembre. Una volta completata l'operazione cliccando sul tasto 'Ottieni' presente sulla scheda di Sable, il Zelda-like di Shedworks sarà vostro per sempre.

Quale sarà il gioco gratis del 19 dicembre? Stando a quanto suggerito dall'ormai celebre leaker billibill-kun, dietro alla fittizia 'carta regalo' che copre il banner del prossimo gioco misterioso su Epic Store potrebbe celarsi lo sparatutto Hell Let Loose o lo strategico sci-fi Dune Spice Wars. Staremo a vedere; nel frattempo, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Sable a cura di Michele Verardi.