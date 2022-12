Giochi PC Gratis: Epic regala Saints Row 4 Re-Elected e uno shooter in stile Hades

Mentre in rete impazzano i leak sui giochi gratis di Natale su Epic Games, il mese di dicembre parte col botto in casa Epic: lo store del publisher di Fortnite offre infatti in regalo Saints Row 4 Re-Elected e un dungeon crawler in stile Hades.

Ma andiamo con ordine e partiamo dai videogiochi che sono già riscattabili a zero euro dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 1 dicembre. Il primo dei titoli proposti dai curatori del negozio digitale di Epic Games è Fort Triumph, uno strategico ambientato in una dimensione medievaleggiante con gameplay che pesca a piene mani da XCOM.

Sempre da oggi, 1 dicembre, chi possiede un account Epic può scaricare gratuitamente RPG in a Box: si tratta di un potente editor di esperienze ruolistiche che offre a tutti i fan del genere l'opportunità di dare forma alle proprie avventure servendosi di numerosi strumenti creativi facili da padroneggiare.

A 'dare il cambio' a Fort Triumph ed RPG in a Box nell'elenco dei giochi gratis settimanali di Epic Store ci penseranno Saints Row IV Re-Elected e Wildcat Gun Machine. Il celebre sparatutto open world di Deep Silver e l'interessante dungeon crawler di Chunkybox Games con grafica in stile Hades saranno disponibili in via del tutto gratuita su PC dal pomeriggio di giovedì 8 dicembre.