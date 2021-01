Giochi PC gratis: Epic regala uno strategico sci-fi e un metroidvania 2D

I curatori del negozio digitale di Epic Games confermano la disponibilità del nuovo gioco PC in regalo e annunciano il titolo da poter riscattare gratis dalla prossima settimana tramite le pagine di Epic Store.

A partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 21 gennaio, il colosso videoludico statunitense consente a tutti coloro che possiedono un account Epic (l'iscrizione, lo ricordiamo, è gratuita) di aggiungere al proprio catalogo una copia a zero euro di Galactic Civilizations 3.

Lo strategico 4X di Stardock Entertainment potrà essere riscattato gratis fino alla medesima ora di giovedì prossimo, 28 gennaio. Come per tutti i precedenti giochi regalati da Epic Store a cadenza settimanale (o persino giornaliera durante le festività natalizie), anche stavolta chi decide di aderire all'iniziativa può mantenere per sempre la propria copia digitale di GalCiv3, senza alcuna limitazione temporale o di utilizzo.

Nel pomeriggio del 28 gennaio, nella sezione dei giochi gratuiti di Epic Games Store farà il suo ingresso il metroidvania 2D Dandara. L'avventura platform in pixel art potrà essere riscattata nella sua edizione Trials of Fear, una versione che comprende tutti gli aggiornamenti e i contenuti post-lancio introdotti da Long Hat House e Raw Fury per rendere ancora più stratificata e divertente l'esplorazione del mondo di Salt.