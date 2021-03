Giochi PC Gratis: Epic regala Surviving Mars e un'avventura noir sci-fi

Dopo aver promesso di regalare giochi PC per tutto il 2021, Epic prosegue l'iniziativa settimanale dei titoli gratis e invita tutti gli appassionati a recarsi sulle pagine di Epic Games Store per rimpolpare la propria ludoteca senza spendere un euro.

A partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 11 marzo, dalla scheda dei titoli gratis su Epic Store è possibile riscattare una copia PC di Surviving Mars. Il gestionale cittadino firmato da Haemimont Games sprona gli appassionati del genere a costruire una fiorente colonia umana su Marte, facendo fronte a tutte le necessità degli astronauti e degli abitanti degli insediamenti ipertecnologici da costruire sul Pianeta Rosso.

Una volta conclusa la promozione dedicata a Surviving Mars, attiva da oggi e fino al pomeriggio del 18 marzo, su Epic Store sarà possibile scaricare in via del tutto gratuita The Fall. Nell'avventura noir di Over the Moon, gli utenti devono aiutare l'intelligenza artificiale ARID a trovare un modo per garantire la sopravvivenza dell'essere umano incosciente di cui ha preso il controllo tramite la tuta da combattimento.

Date un'occhiata alla nostra recensione di The Fall per saperne di più su questo titolo che potrà essere riscattato a zero euro dal 18 al 25 marzo su Epic Store.