Giochi PC Gratis a marzo: Epic Store cala un poker di regali 'invincibili'!

Oltre alla possibilità di scaricare gratis Deus Ex Mankind Divided su Epic Store, i curatori del negozio digitale di Epic ci offrono l'opportunità di ampliare ulteriormente la nostra ludoteca digitale riscattando a zero euro diversi altri titoli.

Dalle ore 16:00 di giovedì 14 marzo, chi possiede un account Epic Games (l'iscrizione è gratuita) può arricchire il proprio catalogo virtuale con una copia PC di The Bridge e Deus Ex Mankind Divided. Sviluppato da The Quantum Astrophysicists Guild e Mario Castaneda, The Bridge è un affascinante puzzle/platform che trae ispirazione dalle opere di M. C. Escher per immergerci nelle atmosfere oniriche di una dimensione piena di enigmi ambientali che sfruttano i frequenti cambi di prospettiva per disorientare il giocatore, con il compito di spronarci a ragionare fuori dagli schemi per completare ogni livello e passare alle sfide più avanzate.

Quanto a Deus Ex Mankind Divided, l'ultima odissea sci-fi di Adam Jensen non ha certo bisogno di presentazioni, in ragione della folta schiera di appassionati che segue da anni le gesta compiute dall'eroe della serie immersive sim e che, di recente, si è vista costretta a leggere le spiazzanti notizie legate alla chiusura del progetto di Deus Ex 3 ad opera di Embracer.

A partire dal pomeriggio di giovedì 21 marzo sarà invece possibile riscattare una copia gratuita di Call of the Wilds The Angler, il simulatore open world di pesca targato Expansive Worlds, e Invincible Presents Atom Eve, l'avventura testuale di Terrible Posture Games e Skybound Games ambientata nell'universo supereroico di Invincible. Per entrambi i titoli, il termine ultimo per effettuarne il download è fissato per il 28 marzo.