Giochi PC Gratis su Epic Store: c'è un'avventura lovecraftiana tra i nuovi regali

Il consueto aggiornamento della sezione di Epic Store con le offerte legate ai videogiochi gratis del negozio s'accompagna all'immancabile annuncio dei nuovi titoli da riscattare a zero euro tra questa e la prossima settimana.

Il primo regalo di Epic Games Store è disponibile già da oggi, 2 marzo: tutti coloro che possiedono un account Epic possono effettuare il download gratuito di Rise of Industry. Il gestionale cittadino di Kasedo Games e Dapper Penguin Studios offre ai patiti del genere l'opportunità di affrontare delle sfide edilizie, imprenditoriali e produttive particolarmente impegnative, il tutto per garantire il benessere economico (ma non solo) dei cittadini della propria metropoli industria d'inizio ventesimo secolo.

A dare il cambio a Rise of Industry nell'elenco dei giochi gratis di Epic Store ci penserà Call of the Sea. L'avventura lovecraftiana di Out of the Blue e Raw Fury narra le gesta compiute da Norah, una donna che proverà a ricongiungersi con suo marito ripercorrendone il viaggio in una strana isola del Pacifico del Sud piena di rovine, misteri occulti e panorami mozzafiato. Call of the Sea sarà gratis su Epic Games Store dalle ore 17:00 di giovedì 9 marzo e vi rimarrà fino alla medesima ora del 16 marzo. Per saperne di più su quest'opera edita da Raw Fury, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Call of the Sea.