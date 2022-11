Giochi PC Gratis su Epic Store: c'è un celebre gioco di Star Wars tra i nuovi regali!

L'arrivo di Evil Dead The Game gratis su Epic Store è solo una delle sorprese che accompagnano il consueto aggiornamento del giovedì pomeriggio del negozio digitale di Epic Games.

A partire dalle ore 17:00 di oggi 17 novembre, tutti coloro che possiedono un account Epic possono riscattare una copia a zero euro di Dark Deity e del già citato Evil Dead The Game. La promozione che coinvolge l'avventura ruolistica in pixel art di Sword & Axe LLC e l'horror multiplayer cooperativo di Saber Interactive sarà attiva fino al pomeriggio del 24 novembre.

La settimana di battaglie splatter nei panni di Ash Williams sarà il perfetto viatico per il prossimo, importante regalo previsto da Epic Games tra pochi giorni. Dal 24 novembre, infatti, gli appassionati della saga di Guerre Stellari avranno l'opportunità di riscattare gratuitamente una copia PC di Star Wars Squadrons.

Lo sparatutto dogfight targato EA Motive si ricollega agli eventi finali di Star Wars Il Ritorno dello Jedi per farci partecipare alle frenetiche battaglie spaziali tra i piloti di caccia TIE e X-Wing in un'epica storia da vivere nella cornice della guerra galattica tra l'Impero e la Nuova Repubblica. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate la nostra recensione di Star Wars Squadrons a firma di Alessandro Bruni.