Giochi PC Gratis su Epic Store: Encased e Metro in regalo prima di Natale

Dopo aver offerto gratis Fallout su Epic Store, i curatori del negozio digitale del publisher statunitense esortano tutti gli appassionati di avventure post-apocalittiche a riscattare il nuovo gioco gratuito del 23 dicembre e a prepararsi per il gran regalo che precederà il Natale.

Dalle ore 17:00 di oggi, venerdì 23 dicembre e fino alla medesima ora di sabato 24 dicembre, i patiti di GDR tattici ad ambientazione sci-fi saranno felici di sapere che su Epic Store possono riscattare una copia a zero euro di Encased.

L'avventura distopica di Dark Crystal Games e Prime Matter catapulta i giocatori in una dimensione fantascientifica sull'orlo del collasso. Se volete saperne di più al riguardo, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Encased, il GDR post apocalittico ispirato a Fallout.

Come di consueto, per aderire all'offerta vi basta recarvi sulla pagina Epic Store di Encased e cliccare sul pulsante "Ottieni" per completare l'operazione. Una volta terminata l'operazione, il gioco rimarrà per sempre a vostra disposizione e potrete scaricarlo sul vostro PC accedendo alla sezione Biblioteca del client di Epic Store.

Fatta questa dovuta precisazione, veniamo quindi al videogioco gratis del 24 dicembre. L'icona stilizzata di una M che campeggia sulla 'carta natalizia' che cela l'identità del prossimo regalo di Epic Store (insieme alla seconda icona di un vagone della metropolitana) non può che suggerirci l'arrivo di un titolo tra Metro 2033 Redux, Metro Last Light Redux e Metro Exodus... o perché no, magari di tutti e tre per una vigilia di Natale davvero 'atomica'!