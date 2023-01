Giochi PC Gratis: Epic Store 'fa spazio' ai regali del 5 e 12 gennaio

Terminata l'abbuffata dei 15 giochi gratis di Natale su Epic Store, i curatori del negozio digitale di Epic Games fanno concorrenza alla Befana riempiendo la calza digitale dei PC gamer con altri regali da riscattare tra questa e la prossima settimana.

La prima infornata di doni targati Epic Store è già disponibile dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 5 gennaio, con le copie PC gratis di Kerbal Space Program e Shadow Tactics Aiko's Choice. Il celebre 'simulatore di agenzia spaziale' di Squad e l'espansione standalone dell'esperienza stealth di Mimimi Productions e Daedalic Entertainment possono essere riscattati a zero euro su Epic Store fino al pomeriggio del 12 gennaio. Una volta completata l'operazione, entrambi i giochi rimarranno per sempre a vostra disposizione all'interno della Biblioteca accessibile dal client di Epic Store.

A dare il cambio a Kerbal Space Program e all'espansione a se stante di Shadow Tactics ci penserà First Class Trouble. L'avventura in salsa stealth di Invisible Walls trae ispirazione dalla serie di Hitman e da titoli come Among Us per spronare i giocatori a fronteggiarsi nei panni di robot assassini dall'aspetto umano, con l'obiettivo finale di disattivare una IA letale. Il download gratuito di First Class Trouble sarà disponibile dalle ore 17:00 di giovedì 12 gennaio fino alla medesima ora del 19 gennaio.