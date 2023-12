Giochi PC Gratis su Epic Store: svelato ufficialmente il regalo del 27 dicembre - Aggiornata

Dopo averci portati sul sistema di Alcione con l'edizione definitiva di The Outer Worlds gratis a Natale su Epic Store, i curatori del negozio digitale di Epic esortano tutti gli appassionati di videogiochi a scartare idealmente il regalo del 27 dicembre.

Come è accaduto nei giorni scorsi, a fornirci l'imbeccata sul nuovo gioco gratis di Epic Store ci pensa Billbil-kun: l'ormai celebre leaker si è riaffacciato sui social per anticipare la macchina mediatica di Epic e svelare il titolo che, con ogni probabilità, avremo modo di riscattare in via del tutto gratuita dal pomeriggio di oggi mercoledì 27 dicembre.

A detta del noto leaker, con l'aggiornamento previsto per le ore 17:00 del portale di Epic Store arriverà anche l'annuncio del nuovo Regalo di Natale: stando a Billbill-kun, a dare il cambio a Human Resource Machine ci penserà l'originale metroidvania in salsa roguelike Cursed to Golf. Sviluppato da Chuhai Labs e prodotto da Thunderful, Cursed to Golf ci vede il Custode del Green che gestisce il Purgatorio del Golf: il nostro compito sarà quello di aiutare il Golfista Maledetto a ritornare nel regno dei vivi, non prima però di completare tutte le diciotto buche del percorso infernale pianificato dal Custode del Green.

In attesa di ricevere un chiarimento da parte di Epic Store, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Cursed to Golf, un roguelike sportivo davvero diabolico.



Aggiornamento del 27 dicembre, ore 17:01 - L'aggiornamento pomeridiano del sito di Epic Store conferma l'anticipazione del leaker Billbil-kun. A partire da oggi mercoledì 27 e fino alle ore 17:00 italiane di domani, giovedì 28 dicembre, è possibile riscattare gratuitamente una copia PC di Cursed to Golf. Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link per scaricare a zero euro il roguelike di Chuhai Labs.