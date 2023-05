Giochi PC Gratis su Epic Store: indizi sul regalo segreto del 25 maggio

Il regalo super segreto del 25 maggio su Epic Store è al centro della nuova clip condivisa dai curatori del negozio digitale: a quale videogioco si riferiscono i simboli che campeggiano nell'ultimo teaser apparso sui social?

Il 'carosello di icone' comparso nella clip condivisa in rete da Epic ritrae un'autostrada e altri loghi non meglio definiti, sui quali sta già partendo il totonomi della community per scoprire quale possa essere il prossimo videogioco misterioso da riscattare gratuitamente su Epic Store a partire dalle ore 17:00 di giovedì 25 maggio.

Nel momento in cui scriviamo non sembra esserci ancora una teoria prevalente tra quelle proposte dai tanti appassionati che si stanno affacciando sui social per ipotizzare il titolo protagonista della nuova iniziativa lanciata dal publisher americano per promuovere i Mega Saldi 2023 di Epic Store. C'è chi, ad esempio, ritiene che il prossimo gioco in regalo possa essere The Crew 2 oppure Need for Speed Unbound, mentre altri sostengono che Epic sia in procinto di offrire nuovamente gratis Horizon Chase Turbo.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Epic, vi ricordiamo che fino al pomeriggio di giovedì 25 maggio è possibile riscattare una copia gratuita di Death Stranding su Epic Store.