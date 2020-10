Giochi PC Gratis: Epic Store si ispira ad Halloween e regala 4 titoli

I curatori del negozio digitale di Epic Games Store si calano nel clima di Halloween e regalano quattro videogiochi PC che abbracciano lo spirito "a tinte oscure" di questa celebre ricorrenza.

La prima infornata di titoli da riscattare a zero euro è già disponibile su Epic Games Store. Dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 22 ottobre, chi possiede un account Epic può scaricare gratis l'avventura ruolistica Costume Quest 2 e l'horror psicologico Layers of Fear 2.

Sia il GDR firmato da Double Fine che l'esperienza a tinte oscure del Bloober Team saranno riscattabili in via del tutto gratuita fino alle ore 17:00 di giovedì prossimo, 29 ottobre. Come nelle occasioni precedenti, chi aderirà all'offerta potrà mantenere per sempre i giochi in questione e scaricarli liberamente dal proprio catalogo anche dopo la conclusione della promozione.

Dal 29 ottobre, nella sezione dei giochi gratis di Epic Store vedremo apparire i fantasmi digitali di Blair Witch e Ghostbusters The Video Game Remastered. L'esperienza horror del team Bloober e la riedizione current-gen del frizzante action adventure di Mad Dog Games saranno in download gratuito sul negozio di Epic nella settimana di Halloween e fino al 5 novembre. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Ghostbusters Remastered.