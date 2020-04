Giochi PC gratis: Epic Store offre For the King e svela i prossimi titoli in regalo

A conclusione dell'offerta su Wheels of Aurelia e Just Cause 4 gratis, i curatori del negozio digitale di Epic Games Store lanciano una nuova promozione per prepararsi a regalare altri giochi PC agli iscritti al portale.

A cominciare dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 23 aprile 2020, è possibile scaricare in via del tutto gratuita For The King. Lo strategico a turni realizzato da Curve Digital prendendo spunto dai roguelike più affermati è in download gratuito fino al pomeriggio di giovedì 30 aprile. Come in passato, anche stavolta chi deciderà di riscattare una copia del titolo potrà tenerla per sempre, a patto ovviamente di premurarsi di mantenere attivo nel tempo il proprio account Epic Store.

Terminata la promozione dedicata a For the King, sulle pagine del negozio digitale di Epic Games saranno offerti in regalo a tutti gli iscritti a EGS i due videogiochi Amesia The Dark Descent e Crashlands.

Sia l'avventura horror di Frictional Games che l'action ruolistico in pixel art di Butterscotch Shenanigans potranno essere scaricati gratuitamente su PC dalle ore 17:00 italiane del 30 aprile. Nel frattempo, vi invitiamo ad approfondire la conoscenza dell'opera a tinte oscure di Frictional con la nostra recensione di Amnesia The Dar Descent.