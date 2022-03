Giochi PC Gratis: Epic Store regala un celebre roguelite e un'amata avventura thrilling

Il consueto aggiornamento del giovedì pomeriggio di Epic Store non si limita a confermare la possibilità di scaricare gratis Total War Warhammer e City of Brass ma svela anche i primi videogiochi da poter riscattare a zero euro ad aprile.

Il primo capitolo dell'epopea strategica e gestionale di Creative Assembly e l'esperienza action adventure sviluppata da Uppercut Games, come preannunciato da Epic, sono scaricabili gratuitamente dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 31 marzo e lo saranno fino al pomeriggio del 7 aprile.

Una volta conclusa l'attuale promozione legata a Total War Warhammer e City of Brass, tutti coloro che possiedono un account Epic (l'iscrizione, lo ricordiamo, è completamente gratuita) potranno rimpolpare la propria ludoteca digitale aggiungendo una copia a zero euro di Rogue Legacy e The Vanishing of Ethan Carter.

Sia l'action roguelite "genealogico" di Cellar Door Games che la suggestiva avventura di The Astronauts saranno in regalo su Epic Games Store dalle ore 17:00 del 7 aprile alla medesima ora di giovedì 14 aprile. Per saperne di più sui prossimi titoli gratuiti di Epic Store, sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione PS4 di The Vanishing of Ethan Carter e la recensione PC di Rogue Legacy.