Giochi PC Gratis: Epic Store regala Death Stranding! Indizi sul titolo del 26 dicembre

Dopo aver offerto gratis Metro Last Light su Epic Store, i curatori del negozio digitale di Epic confezionano un regalo di Natale che farà certamente felici tutti gli appassionati di avventure sci-fi, ovvero Death Stranding.

A partire dal pomeriggio del 25 dicembre e fino alle ore 17:00 di lunedì 26 dicembre, l'edizione 'base' Death Stranding è infatti riscattabile a zero euro su Epic Games Store. Si tratta di un regalo davvero irrinunciabile per tutti i fan delle esperienze interattive firmate da Hideo Kojima.

Il titolo, lo ricordiamo, cala gli appassionati di action adventure in una dimensione distopica che vede l'umanità rintanarsi in bunker sotterranei per sfuggire alla Cronopioggia, un fenomeno atmosferico accompagnato da eventi paranormali e cataclismi d'ogni sorta.

Per riscattare una copia PC gratis di Death Stranding basta cliccare sul pulsante "Ottieni" presente sulla pagina Epic Store del kolossal post-apocalittico di Kojima Productions: una volta completata l'operazione, il gioco rimarrà per sempre a vostra disposizione all'interno della sezione Biblioteca dello store digitale di Epic. Per un ulteriore approfondimento, vi rimandiamo alla nostra recensione di Death Stranding su PC.

Quanto al videogioco gratuito del 26 dicembre, a dare il cambio all'odissea fantascientifica con protagonista Sam Porter Bridges dovrebbe pensarci FIST Forged in Shadow Torch, o almeno è questa l'impressione che possiamo ricavarne osservando le icone che campeggiano sulla "carta regalo" che cela l'identità del prossimo regalo di Epic Store. Per averne la controprova non ci resta che attendere fino alle ore 17:00 di domani, lunedì 26 dicembre: nel frattempo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di FIST Forged in Shadow Torch.