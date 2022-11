Giochi PC Gratis: Epic Store regala un editor di GDR e una Galassia lontana lontana

Nel pieno dei Saldi Black Friday di Epic Store, i curatori del negozio digitale di Epic Games ci ricordano che, come ogni giovedì pomeriggio, è giunta l'ora di sfogliare l'elenco dei videogiochi gratuiti da riscattare su PC tra questa e la prossima settimana.

Le anticipazioni sulle nuove iniziative promozionali di Epic Games vengono rispettate con l'avvenuta disponibilità, a partire dalle ore 17:00 di giovedì 24 novembre, di Star Wars Squadrons gratis su Epic Store.

Lo sparatutto dogfight sviluppato da EA Motive (attualmente al lavoro su Dead Space Remake) si riallaccia agli atti finali di Star Wars Il Ritorno dello Jedi per immergerci nelle frenetiche battaglie spaziali combattute dai piloti di caccia TIE e X-Wing, nella cornice della guerra galattica tra l'Impero e la Nuova Repubblica. Se volete saperne di più su questo shooter spaziale, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Star Wars Squadrons a firma di Alessandro Bruni.

Il termine ultimo per riscattare una copia dello sparatutto EA ambientato nella Galassia lontana lontana di Guerre Stellari è fissato per giovedì 1 dicembre. Una volta conclusa la promozione su Star Wars Squadrons, se non altro, avremo modo di riscattare altri due giochi a zero euro. Il primo dei titoli proposti da Epic Games, Fort Triumph di CookieByte Entertainment, è uno strategico a turni in stile XCOM ambientato in una dimensione medievaleggiante. Il secondo gioco in regalo dall'1 dicembre, RPG in a Box di Justin Arnold, è invece un potente editor di esperienze ruolistiche che consente a tutti i patiti del genere di plasmare le proprie avventure attraverso degli strumenti di creazione potenti ma facili da padroneggiare.