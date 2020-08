Giochi PC gratis: Epic Store regala Enter the Gungeon e altri 5 giochi

Dopo aver regalato A Total War Saga Troy agli appassionati di strategici, per i curatori dell'Epic Games Store è giunto il momento del consueto aggiornamento settimanale dedicato ai giochi PC scaricabili gratis dalle pagine del proprio negozio digitale.

Dalle ore 17:00 italiane di oggi, giovedì 20 agosto 2020, è possibile riscattare una copia gratuita di Enter the Gungeon e God's Trigger. Il funambolico sparatutto arcade di Dodge Roll e il roguelike di One More Level che si ispira al gameplay e alle atmosfere hardcore di Hotline Miami rimarranno nella sezione dei giochi in regalo su Epic Store fino alle ore 17:00 di giovedì 27 agosto.

Al termine dell'attuale promozione che vede per protagonisti Enter the Gungeon e God's Trigger, per gli utenti che possiedono un account sullo store digitale di Epic Games (l'iscrizione, lo ricordiamo, è assolutamente gratuita) sono previsti altri regali che, di certo, farà felice più di un appassionato.

A partire da giovedì 27 agosto sarà infatti possibile rimpolpare la propria ludoteca virtuale con le versioni PC di Hitman, il primo reboot firmato IO Interactive di questa iconica serie action stealth, e della Shadowrun Collection, il bundle di Paradox Interactive che comprende le avventure ruolistiche in salsa cyberpunk di Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall - Director's Cut e Shadowrun Hong Kong - Extended Edition.