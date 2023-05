Giochi PC Gratis: Epic Store regala Fallout New Vegas Ultimate Edition

Terminata l'offerta che ha consentito agli appassionati di avventure sci-fi di ottenere Death Stranding gratis su Epic Store, il negozio digitale di Epic guarda in direzione dei fan di GDR open world per dare loro l'opportunità di riscattare a zero euro una copia PC di Fallout New Vegas Ultimate Edition.

L'iconica esperienza ruolistica a tinte post-apocalittiche di Bethesda è perciò il titolo che si celava dietro agli indizi sul regalo segreto di Epic Store del 25 maggio: l'edizione Ultimate di Fallout New Vegas, oltretutto, garantisce l'accesso completo all'intero pacchetto di espansioni post-lancio.

Gli esploratori della Zona Contaminata del Mojave possono quindi immergersi nelle atmosfere del kolossal open world di Bethesda imbracciando armi come Addio a Due Tempi (un guanto balistico unico) e Ninnananna (una mitragliatrice da 10mm).

Il piatto forte della Ultimate Edition di Fallout New Vegas è però rappresentato dai quattro DLC Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues e Lonesome Road Ulysses che espandono sensibilmente il perimetro ludico e contenutistico del GDR per fare spazio, ad esempio, a una spedizione nel parco nazionale di Zion, a un centro di ricerca presso il cratere di Big MT e a una missione pericolosa nei canyon del Divide.

Tutti coloro che possiedono un account Epic tore (l'iscrizione è completamente gratuita) hanno quindi l'opportunità di riscattare gratuitamente Fallout New Vegas Ultimate Edition su Epic Store da oggi, 25 maggio, fino alle ore 16:59 di giovedì 1 giugno.