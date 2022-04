Giochi Gratis PC: Epic Store regala un folle sandbox coi nonnini e un'avventura surreale

L'atteso aggiornamento del giovedì pomeriggio sui nuovi giochi PC gratis su Epic Store si accompagna alla conferma dei titoli in regalo da oggi, 21 aprile, e all'annuncio dei videogiochi che potranno essere scaricati a zero euro sul negozio digitale di Epic a partire dalla prossima settimana.

Ma andiamo con ordine e partiamo dai titoli che possono essere già riscattati gratuitamente dalle ore 17:00 di oggi, ossia Amnesia Rebirth e Riverbond. L'avventura a tinte oscure di Frictional Games e la colorata esperienza sandbox in voxel art di Cococumber sono disponibili per il download a zero euro su Epic Games Store e lo saranno fino al pomeriggio di giovedì 28 aprile. Come sempre, provvedendo al riscatto dei videogiochi su Epic entro i termini fissati dalla promozione questi ultimi rimarranno per sempre a disposizione nel catalogo di titoli associato al vostro account.

La vera sorpresa di questo pomeriggio è però rappresentata dalla doppietta di esperienze ludiche proposte da Epic tra i giochi gratis della prossima settimana. Dalle ore 17:00 del 28 aprile sarà infatti possibile scaricare a zero euro una copia di Just Die Already, una bizzarra esperienza sandbox "coi nonnini", e Paradigm, un'avventura grafica altrettanto insolita ambientata in una fittizia nazione post-apocalittica dell'Est Europa, la surrealistica Krusz.