Giochi Gratis PC: Epic Store regala Hitman e altri quattro giochi

Come ogni giovedì pomeriggio, i gestori di Epic Games Store aggiornano le pagine del proprio negozio digitale per fare spazio ai videogiochi scaricabili gratis su PC da qui alla prossima settimana.

A partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 27 agosto 2020, l'utenza in possesso di un account Epic Store (l'iscrizione, lo ricordiamo, è completamente gratuita) può rimpolpare la propria ludoteca digitale riscattando a zero euro le licenze di Hitman e della Shadowrun Collection.

Il reboot targato IO Interactive della serie action stealth dell'Agente 47 è già disponibile gratis su Epic Games Store e lo sarà fino al pomeriggio del 3 settembre, similarmente al bundle di Paradox Interactive che comprende le avventure ruolistiche votate al cyberpunk di Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall Director's Cut e Shadowrun Hong Kong Extended Edition.

Terminata l'attuale promozione con Hitman e la raccolta di Shadowrun, lo store digitale di Epic Games offrirà ai propri utenti l'opportunità di scaricare gratuitamente Into the Breach, il roguelite fantascientifico firmato da Subset Games, gli autori di FTL. Chi desidera ottenere una copia gratis di Into the Breach dovrà perciò attendere fino al 3 settembre e aderire all'iniziativa entro e non oltre la giornata di giovedì 10 settembre.