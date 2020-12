Giochi PC Gratis: Epic Store regala un iconico horror sci-fi il 21 dicembre

Come da programma, l'iniziativa dei 15 regali di Natale di Epic Store prosegue il 21 dicembre con l'opportunità, per l'utenza PC, di recuperare un iconico horror sci-fi scaricandolo in via del tutto gratuita.

A partire dalle ore 17:00 di oggi, lunedì 21 dicembre, chi possiede un account su Epic Store (l'iscrizione, lo ricordiamo, è completamente gratuita) può riscattare una copia a zero euro di Alien Isolation. L'offerta confezionata da Epic Games rappresenta perciò il pretesto perfetto per chi, in questi anni, non si è ancora confrontato con il brutale Xenomorfo e con gli androidi impazziti che infestano i corridoi asettici della USSC Sulaco.

L'horror culto di Creative Assembly potrà essere inserito gratuitamente nel proprio catalogo digitale su Epic Store fino alle ore 17:00 di domani, 22 dicembre, quando sarà disponibile il prossimo Regalo di Natale della compagnia statunitense.

Per saperne di più sull'epopea a tinte oscure vissuta da Amanda Ripley, la figlia della celebre Ellen protagonista della trilogia cinematografica di Alien (e del poco fortunato Alien La Clonazione), vi rimandiamo alla nostra recensione di Alien Isolation. In calce alla notizia trovate il link per scaricare gratis il titolo di SEGA su Epic Games Store.