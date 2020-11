Giochi PC gratis: Epic Store regala un iconico platform e un simulatore di fuoristrada

Con la puntualità di un orologio svizzero, la scheda di Epic Store sui giochi PC gratis riceve il suo consueto aggiornamento del giovedì pomeriggio: ecco allora quali sono i titoli in regalo da poter riscattare tra questa e la prossima settimana.

Il negozio digitale di Epic Games parte dalla conferma che dalle ore 17:00 di oggi, 26 novembre, è possibile ottenere una copia gratuita di MudRunner. Il simulatore di guida fuoristrada prodotto da Focus Home Interactive e sfornato dalle fucine di Saber (il team di World War Z attualmente al lavoro sul gioco multiplayer nextgen di Metro) potrà essere riscattato a zero euro fino alla medesima ora di giovedì prossimo, 3 dicembre.

Al termine dell'attuale promozione dedicata al racing off-road di Focus Home e Saber (qui trovate la nostra recensione di MudRunner), su Epic Games Store sarà possibile effettuare il download gratuito di Cave Story+, la nuova edizione dell'iconico platform in pixel art di Nicalis.

L'avventura bidimensionale che riprende in maniera nostalgica il linguaggio ludico e artistico dell'era delle console a 8 e 16-bit sarà scaricabile gratis dal 3 al 10 dicembre e, come per tutti gli altri titoli in regalo su Epic Store, rimarrà per sempre a disposizione degli utenti che decideranno di aderire all'iniziativa.