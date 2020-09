Giochi PC Gratis: Epic Store regala Into the Breach e altri due titoli

Con il consueto aggiornamento settimanale, i curatori di Epic Store invitano gli utenti PC a scaricare Into the Breach e a prepararsi ad arricchire ulteriormente il proprio catalogo digitale attraverso i prossimi giochi in regalo.

Dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 3 settembre, è possibile effettuare il download a zero euro di Into the Breach, un roguelite ad ambientazione fantascientifica e con grafica in pixel art realizzato da Subset Games, gli autori di quella piccola grande gemma indie che risponde al nome di FTL.

La promozione dedicata a Into the Breach è già attiva e lo sarà fino alle ore 17:00 di giovedì prossimo, 10 settembre: come avvenuto nelle precedenti iniziative lanciate da Epic Games, anche stavolta chi desidera scaricare il titolo sci-fi di Subset potrà acquisirne per sempre la licenza.

Al termine dell'attuale offerta, dal 10 settembre sarà possibile ottenere gratis su Epic Games Store Railway Empire e Where the Water Tastes Like Wine: sia il gestionale ferroviario di Gaming Minds Studios che l'avventura narrativa di Dim Bulb Games saranno in regalo su Epic Store dal 10 al 17 settembre. A proposito di Epic: sapevate che il colosso videoludico americano ha svelato l'aggiornamento di Fortnite con grafica in Ray Tracing durante l'evento NVIDIA con la presentazione delle prossime GPU Ampere?