Volete un gioco gratis su PC? Epic Store regala Maneater, ecco come scaricarlo gratis

I leak sul nuovo gioco gratis di Epic Store vengono confermati dal colosso videoludico americano: da qui a giovedì prossimo, sulle pagine del negozio digitale di Epic Games è possibile riscattare una copia a zero euro di Maneater, l'originale action GDR con gli squali di Tripwire Interactive.

Disponibile da maggio 2020 su PC, PlayStation e Xbox, Maneater ci trasforma in squali famelici per farci seminare il panico tra gli abitanti delle aree costiere e i bagnanti delle zone di villeggiatura estive più popolate.

Il compito degli utenti è perciò quello di aiutare queste possenti creature a reclamare il proprio dominio sugli umani che hanno invaso i loro territori di caccia: al raggiungimento degli obiettivi prefissati da ciascuna missione vengono sbloccati potenziamenti atti a migliorare l'aspetto e le capacità del proprio pescecane, il tutto mediante un ingegnoso sistema di evoluzione genetica e comportamentale che terrà conto delle attività svolte.

A partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 9 giugno, e fino alla medesima ora del 16 giugno sarà possibile aggiungere Maneater al proprio catalogo di giochi su Epic Store. Come per tutti gli altri titoli offerti in regalo da Epic, anche in questo caso una volta riscattando il gioco quest'ultimo resterà a vostra disposizione per sempre.

A chi ci segue, consigliamo perciò di utilizzare le credenziali del proprio account Epic e provvedere entro il pomeriggio del 16 giugno a riscattare una copia di Maneater: per farlo, basta cliccare sul pulsante "Ottieni" presente sulla pagina Epic Store del GDR sugli squali di Tripwire e completare le operazioni necessarie per integrare il gioco nella propria raccolta digitale. Se volete saperne di più su questo titolo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Maneater.