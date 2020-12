Giochi PC Gratis: Epic Store regala un nuovo titolo il 30 dicembre

Dopo aver fferto gratis Solitairica, Stranded Deep e diversi altri giochi, l'iniziativa dei Regali di Natale di Epic Store prosegue con il nuovo dono digitale che attende gli utenti dello store di Epic Games nella giornata di mercoledì 30 dicembre.

A partire dalle ore 17:00 del 30 dicembre, e fino alla medesima ora di giovedì 31 dicembre, sulle pagine di Epic Store è possibile riscattare una copia a zero euro di Torchlight 2 e, come per tutti gli altri giochi offerti gratis da Epic nel corso di questi mesi, averne per sempre l'accesso tramite il proprio account.

L'action ruolistico di Perfect World Entertainment poggia le sue fondamenta su di un sistema di combattimento tipicamente hack 'n' slash quantomai solido. Il titolo vanta anche un looting più stratificato rispetto al capitolo precedente, con delle migliorie ulteriori all'interfaccia, alla varietà delle ambientazioni esplorabili e alla ricchezza degli eventi da affrontare nei livelli a generazione procedurale.

Per saperne di più su questo GDR fantasy, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Torchlight 2. Se invece siete alla ricerca di ulteriori giochi in regalo con cui rimpolpare la vostra ludoteca su PC, sappiate che su GOG.com è possibile riscattare gratis Metro Last Light Redux, l'edizione aggiornata dello sparatutto post-apocalittico di 4A Games.