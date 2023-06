Giochi PC Gratis: Epic Store regala un ottimo metroidvania soulslike

Prosegue la sfida lanciata dalla casa di Fortnite a Steam con Epic Games Store con il nuovo aggiornamento sui videogiochi da riscattare gratis su PC tra questa e la prossima settimana.

Chi è in vena di vivere un'avventura spensierata ma ricca di sorprese, sarà certamente felice di sapere che sulle pagine di Epic Store è possibile riscattare una copia a zero euro di The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos. Disponibile gratis da oggi, giovedì 29 giugno, The Dungeon Of Naheulbeuk è un'avventura che consente ai patiti del genere di cimentarsi in una serie di attività insieme a un manipolo di goffi, inesperti ed esuberanti eroi alla ricerca di tesori e manufatti rari.

A partire dalle ore 17:00 di giovedì prossimo, 6 luglio, sarà invece possibile scaricare in via del tutto gratuita una copia PC di Grime. Il metroidvania a tinte soulslike di Clover Bite e Akupara Games ci fa assumere il controllo di un bizzarro guerriero con un buco nero al posto del volto: il nostro insolito alter-ego deve evitare che l'universo collassi a causa della progenie di creature deformi che minaccia di strappare il tessuto spaziotempo. Se volete saperne di più su questa avventura a tinte oscure, il nostro consiglio non può che essere quello di leggere la recensione di Grime, un metroidvania punitivo con un tocco di Souls a cura di Icilio Bellanima.