Giochi PC Gratis: Epic Store regala ben quattro titoli!

Nel confermare l'arrivo del nuovo gioco gratis della settimana su Epic Store, i curatori del negozio digitale di Epic Games sorprendono l'utenza PC calando un poker di esperienze interattive da fruire, anche in questo caso, in via del tutto gratuita.

Andando con ordine, iniziamo dal gioco gratis che è disponibile dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 8 aprile. Per questa settimana, l'utenza PC che possiede un account Epic Store può scaricare gratuitamente 3 Out of 10 Season Two, un'avventura grafica citazionista che si ispira alle opere iconiche di LucasArts.

A partire dal pomeriggio di giovedì 15 aprile, invece, sarà possibile riscattare a zero euro una copia dell'avventura rompicapo Deponia The Complete Journey, dell'esperienza fantasy narrativa Ken Follett's The Pillars of the Earth e del viaggio free roaming The First Tree.

Chi vorrà aggiungere alla propria ludoteca PC le due avventure grafiche di Daedalic Entertainment e l'epopea della volpe protagonista dell'ultimo progetto indie firmato da David Wehle potrà farlo dal 15 al 22 aprile, attraverso i consueti canali e link indicati da Epic sul proprio store. Per saperne di più sull'avventura di Wehle, vi invitiamo ad ammirare il video di lancio su console di The First Tree.