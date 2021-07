Giochi PC Gratis: Epic Store regala quattro titoli tra Marte, zombie e avventure aliene

Con l'ultimo aggiornamento alla scheda sui videogiochi da scaricare gratis su Epic Store, l'azienda americana fa spazio a ben quattro titoli da riscattare a zero euro su PC, tra questa e la prossima settimana.

Partiamo allora dalla conferma della disponibilità, a partire dalle ore 17:00 di oggi 8 luglio, dei due giochi gratis preannunciati da Epic nei giorni scorsi, ossia Bridge Constructor The Walking Dead e Ironcast.

Il primo titolo si appoggia all'ormai storia serie televisiva di AMC per declinare in salsa post-apocalittica le sfide della serie di Bridge Constructor e le attività svolte da chi, utilizzando diversi elementi modulari, deve costruire un ponte in grado di reggere al peso del traffico previsto. Non meno interessanti sono poi le attività da completare in Ironcast, uno strategico a turni venato di elementi puzzle che proietta gli utenti in una versione alternativa e steampunk della fine dell'800.

Al termine della promozione su Bridge Constructor The Walking Dead e Ironcast, sulle pagine di Epic Store sarà possibile scaricare in via del tutto gratuita altri due videogiochi. Dal pomeriggio di giovedì 15 luglio sarà possibile riscattare a zero euro una copia PC dell'avventura grafica Obduction, realizzata dagli autori di MYST, e una copia del gestionale sci-fi Offworld Trading Company, un titolo che sprona gli appassionati del genere ad approntare una spedizione per colonizzare Marte e garantire la prosperità del proprio insediamento.