Giochi PC Gratis: Epic Store regala quattro videogiochi, c'è anche Dying Light!

Billbill-kun colpisce ancora: il noto leaker si era detto certo dell'imminente arrivo di Dying Light Enhanced Edition gratis su Epic Store e, quest'oggi, i curatori del negozio lo 'accontentano' inserendo l'open world di Techland nell'elenco dei titoli riscattabili a zero euro tra questa e la prossima settimana.

Ma andiamo con ordine e partiamo dalla conferma dell'offerta iniziata nel pomeriggio di oggi giovedì 30 maggio e legata al download gratuito di Tunche e The Silent Age: l'avventura roguelike di LEAP Game Studios e la versione attualizzata dell'avventura grafica punta e clicca di House On Fire possono essere aggiunti liberamente alla propria ludoteca PC cliccando sul tasto 'Ottieni' presente sulle rispettive pagine di Epic Games Store.

A partire dalle ore 17:00 di giovedì prossimo, 6 aprile, tutti coloro che possiedono un account Epic (l'iscrizione è completamente gratuita) avranno l'opportunità di riscattare a zero euro una copia PC del battle royale 'a sfondo piratesco' Blazing Sails e, soprattutto, la versione 'definitiva' di Dying Light.

All'interno del ricco pacchetto contenutistico di Dying Light Enhanced Edition troviamo tutti gli update, gli aggiornamenti grafici e le espansioni del survival horror a mondo aperto di Techland, ivi compresi i DLC del primo anno di Season Pass e l'enorme espansione The Following. Per saperne di più, vi lasciamo alla nostra recensione di Dying Light The Following.