Giochi PC gratis: Epic Store regala Rollercoaster Tycoon 3 e un altro titolo

Dopo la scorpacciata di giochi in regalo tra Watch Dogs 2 e FM 2020, i curatori di Epic Store aggiornano le pagine del negozio digitale per illustrare i titoli PC gratis accessibili in questa settimana e nella prossima.

Dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 24 settembre, è possibile riscattare una copia a zero euro di RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition. Il gestionale di Frontier Developments (gli autori del famoso simulatore spaziale Elite Dangerous) ci permette di costruire il nostro lunapark dei sogni allestendo tantissime attrazioni, ivi comprese le immancabili montagne russe.

La Complete Edition di RollerCoaster Tycoon 3 potrà essere scaricata gratis su PC fino al pomeriggio di giovedì 1 ottobre: per aderire all'iniziativa basta accedere alle pagine di Epic Store con il proprio account Epic Games, la cui iscrizione è anch'essa gratuita.

Al termine dell'attuale promozione assisteremo al ricambio settimanale dei giochi gratis del negozio digitale di Epic. Nel momento in cui scriviamo, l'unico titolo segnalato dal portale dell'azienda americana è Pikuniku, una simpatica avventura a piattaforme sviluppata da Devolver Digital che ci trasporta in una colorata dimensione piena di enigmi da risolvere e di bizzarre creature.

Come avvenuto nei giorni scorsi con Watch Dogs 2 e Football Manager 2020, però, Epic potrebbe riservarci delle sorprese aggiungendo degli ulteriori giochi alla lista dei titoli gratis disponibili su PC tra questa settimana e la prossima. A chi ci segue, ricordiamo inoltre che su Epic Store c'è un buono sconto di 10 euro per chi scarica il "nuovo" Rocket League free to play dal negozio di EGS.