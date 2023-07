Giochi PC Gratis: Epic Store regala The Elder Scrolls Online! Ecco quando sarà scaricabile

Se le ricche novità di gameplay dello Starfield Direct vi hanno fatto 'salire la scimmia' per i GDR open world di Bethesda, sappiate che su Epic Store sarà presto possibile riscattare gratis una copia di The Elder Scrolls Online!

Scorrendo l'elenco aggiornato dei videogiochi gratis già disponibili o in arrivo sul negozio digitale di Epic Games è infatti impossibile non notare il gioco di ruolo multiplayer di Zenimax Online ambientato nell'universo fantasy 'bethesdiano' di The Elder Scrolls.

Ma andiamo con ordine e partiamo dal gioco scaricabile gratis da oggi giovedì 13 luglio, ossia Train Valley 2 di Flazm e Meta Publishing. Il puzzle game ibridato ai gestionali cittadini offre agli appassionati del genere l'opportunità di costruire ferrovie, potenziare le locomotive e organizzare le partenze per rispettare gli orari senza ritardi o incidenti, portando la propria azienda ferroviaria al successo in una campagna che partirà dalla rivoluzione industriale per poi abbracciare uno scenario futuristico.

A partire dalle ore 17:00 di giovedì prossimo, 20 luglio, sarà invece possibile integrare gratuitamente nella propria ludoteca digitale di Epic Store una copia PC dell'avventura investigativa Murder by Numbers e della versione base del kolossal MMORPG The Elder Scrolls Online.