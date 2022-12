Giochi PC Gratis, Epic Store regala Them's Fightin Herds: indizi sul gioco del 20 dicembre

L'iniziativa promozionale dei Regali di Natale su Epic Store prosegue con il download gratuito del videogioco del 19 dicembre e i primi indizi sul titolo che potrà essere riscattato a zero euro da martedì 20 dicembre.

Il consueto aggiornamento pomeridiano del negozio digitale di Epic Games conferma l'avvenuta disponibilità della copia PC gratis di Them's Fightin Herds, un picchiaduro ispirato a My Little Pony sviluppato da Mane6 e prodotto da Modus Games.

In Them's Fightin Herds, lo scopo dei giocatori è quello di scendere in battaglia insieme al proprio "galoppante" alter-ego per fronteggiare gli altri combattenti a quattro zampe all'interno di arene che vedranno contrapposti dei mini pony guerrieri, ciascun con un proprio ventaglio di abilità, tecniche di combattimento e mosse speciali.

Se volete aderire alla promozione, vi basta accedere al negozio digitale di Epic utilizzando le credenziali del vostro account, aprire la pagina di Them's Fightin Herds (la trovate nel link in calce alla notizia) e cliccare sul pulsante 'Ottieni'. Completata l'operazione, la copia digitale dell'originale picchiaduro di Mane6 rimarrà per sempre legata al vostro account.

Il termine ultimo per partecipare all'iniziativa è fissato per le ore 17:00 di martedì 20 dicembre. A partire da quell'ora, e per le ventiquattr'ore successive, sarà possibile scaricare gratuitamente il nuovo regalo di Natale su Epic Store: a giudicare dal logo del casco che campeggia sulla fittizia 'carta regalo' che cela l'identità del nuovo gioco misterioso, il prossimo titolo in regalo dovrebbe essere legato alla serie reboot di Wolfenstein firmata Bethesda e MachineGames.