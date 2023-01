Giochi PC Gratis su Epic Store: ecco i regali del 19 e 26 gennaio

Il puntuale aggiornamento di metà settimana del portale di Epic Store conferma l'avvenuta disponibilità dei giochi gratis del 19 gennaio e alza finalmente il sipario sui regali da riscattare a fine mese.

I giocatori PC desiderosi di arricchire la propria ludoteca digitale senza spendere un euro saranno felici di sapere che dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 19 gennaio, è possibile scaricare gratuitamente una copia di Epistory Typing Chronicles.

La colorata avventura ruolistica di Fishing Cactus può essere riscattata a zero euro entro e non oltre il 26 gennaio cliccando sul pulsante "Ottieni" presente sulla pagina Epic Store del gioco. Una volta completata l'operazione, come per tutti gli altri titoli in regalo su Epic Store anche Epistory sarà vostro per sempre e rimarrà nella vostra Biblioteca digitale anche al termine della promozione. Se volete saperne di più su questo titolo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Epistory Typing Chronicles.

A partire dal pomeriggio di giovedì 26 gennaio, i gestori del negozio digitale di Epic ci offriranno in regalo una copia PC di Adios: l'avventura interattiva di Mischief promette di "farci vivere un'esperienza cinematografica in prima persona sul come portare avanti una decisione complicata. Sei un allevatore di maiali del Kansas. È ottobre. L'aria mattutina è come al solito fresca e hai appena deciso di non voler più che i tuoi animali vengano usati dalla mafia per disfarsi dei corpi. Non appena il tuo vecchio amico, un sicario, giunge con l'assistente a consegnarti un altro cadavere, trovi finalmente il coraggio di dirgli che vuoi uscire dal giro".