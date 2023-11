Giochi PC Gratis: Epic Store fa il pieno di regali 'dell'altro mondo'

Da oggi 16 novembre è possibile scaricare gratis due giochi su Epic Store: come di consueto, i curatori del negozio digitale colgono l'opportunità offertagli dal lancio delle iniziative promozionali del giovedì pomeriggio per aggiornare l'elenco dei titoli disponibili a zero euro tra questa e la prossima settimana.

Dalle ore 17:00 del 16 novembre, accedendo allo store di Epic è possibile riscattare in via del tutto gratuita una copia PC di Earthlock e Surviving the Aftermath. Il primo gioco, realizzato dal team di Snowcastle Games, si rifà alle avventure GDR di fine anni '90 per catapultare i fan del genere in un'odissea fantasy che fa della nostalgia la sua arma più affilata.

Surviving the Aftermath, invece, è il nuovo progetto firmato dagli autori di Surviving Mars, il team Iceflake: il gioco proietta gli utenti in un'esperienza strategica ad ambientazione post-apocalittica, con tante attività da portare a termine e un gameplay mutuato dai gestionali cittadini.

Il termine ultimo per riscattare i due titoli in questione è fissato per le ore 17:00 di giovedì 23 novembre. A dare il cambio a Earthlock e Surviving the Aftermath ci penserà Deliver Us Mars, l'avventura fantascientifica sviluppata da KeokeN Interactive e prodotta da Frontier Foundry. Seguito diretto di Deliver Us the Moon, il titolo esplora nuove frontiere per darci modo di partecipare a una rischiosa missione piena di suspense volta al recupero delle navi colonia ARCA rubate dal misterioso Outward, essenziali per garantire la sopravvivenza a un'umanità ormai sull'orlo dell'estinzione.

Se volete saperne di più sull'avventura sci-fi di KeokeN, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Deliver Us Mars.