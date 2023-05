Giochi PC Gratis su Epic Store: è questo il regalo misterioso dell'1 giugno?

Dopo Fallout New Vegas, quale sarà il prossimo gioco gratis su Epic Store? Un utente di Reddit affermano di essere riuscito a decodificare i simboli che campeggiano nel teaser del prossimo videogioco da riscattare a zero euro su Epic Store a partire dal pomeriggio di giovedì 1 giugno.

Nella giornata di martedì 30 maggio, i curatori dei profili social di Epic Games hanno pubblicato la clip con il 'carosello di icone' pieno di indizi sul prossimo, misterioso videogioco che verrà regalato dall'azienda statunitense come parte delle iniziative promozionali dei Mega Saldi di Epic Store.

Ebbene, a giudicare da quanto scoperto dal redditor MeguminShiro, sembra proprio che gli indizi contenuti nel teaser conducano tutti verso Midnight Ghost Hunt, il 'nascondino con i fantasmi' sviluppato da Vaulted Sky Games e prodotto da Coffee Stain.

Molte dei loghi immortalati nella clip teaser di Epic riprendono infatti le icone di questa frizzante esperienza multiplayer che vede i giocatori fronteggiarsi in quadre composte da cacciatori di fantasmi e spiriti disincarnati, con i primi in grado di sfruttare gli equipaggiamenti ipertecnologici 'in stile Ghostbusters' e i secondi chiamati a utilizzare un ampio ventaglio di abilità da poltergeist.

Un chiarimento definitivo lo avremo solo alle ore 17:00 di domani, giovedì 1 giugno, con l'annuncio ufficiale del nuovo videogioco da riscattare gratuitamente su Epic Store.