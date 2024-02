Giochi PC Gratis: Epic Store svela i regali del 22 e 29 febbraio

Dopo aver svelato il valore totale dei giochi regalati su Epic Store nel 2023, i curatori del negozio digitale di Epic aggiornano il portale per stilanre l'elenco dei titoli che avremo modo di scaricare gratuitamente dal 22 e 29 febbraio.

Il valzer dei nuovi regali di Epic Games Store parte quest'oggi, giovedì 22 febbraio, con la possibilità di riscattare una copia PC gratis di Super Meat Boy Forever, il sequel cattivo e brutale dell'omonimo auto-runner di Team Meat.

Il platform a scorrimento sprona i patiti del genere a fare appello alla propria esperienza (e nervi saldi) per superare tutta una serie di ostacoli tra seghe circolari e trappole assassine, eseguendo balzi con il giusto tempismo per non perire. Il termine ultimo per riscattare una copia gratuita di Super Meat Boy Forever su Epic Store è fissato per le ore 16:59 di giovedì 29 febbraio.

A dare il cambio al mortale platform auto-runner di Team Meat ci penserà Aerial_Knight's Never Yield, un platform adventure a scorrimento incentrato sulle gesta compiute da Wally, un personaggio misterioso che dovrà sfuggire ai suoi nemici correndo, saltando, scivolando e scattando attingendo a un repertorio particolarmente ampio di acrobazie e combo.