Giochi PC Gratis: Epic Store svela i nuovi regali del 31 agosto e 7 settembre

Al nuovo regalo del 31 agosto su Epic Store s'accompagna l'immancabile annuncio dei giochi gratis in arrivo la prossima settimana sulle pagine del negozio digitale di Epic Games. Pronti ad arricchire ulteriormente la vostra ludoteca PC?

Ad aprire il valzer dei nuovi regali Epic ci pensa Cave Story+. A partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 31 agosto, basta accedere alla pagina Epic Store del platform adventure in stile 8 e 16-bit di Nicalis e Studio Pixel per riscattarne una copia in via del tutto gratuita, a patto ovviamente di cliccare sul tasto 'Ottieni' entro i termini indicati da Epic.

A dare il cambio a Cave Story+ sarà Spelldrifter, un'esperienza interattiva targata Free Range Games che fonde i giochi di ruolo ai giochi di carte collezionabili per dare ai fan del genere l'opportunità di destreggiarsi tra le risorse a propria disposizione "usando e il tempo e lo spazio" in modi sempre vari.

Il download gratuito di Spelldrifter sarà attivo dalle ore 17:00 di giovedì 7 settembre. Prima di lasciarvi ai commenti, e al link che rimanda alla pagina Epic Store sui bonus e i videogiochi scaricabili gratuitamente dall'utenza PC, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Cave Story, un piccolo capolavoro indie.