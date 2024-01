Giochi PC Gratis: Epic Store svela il primo regalo del 2024, non lasciatevelo 'scappare'

Dopo aver concluso il 2023 con Ghostrunner gratis su Epic Store, i curatori del negozio digitale del publisher statunitense di Fortnite e Rocket League (come pure di Fall Guys e Unreal Engine) proseguono il valzer dei regali natalizi con il primo dono del 2024.

Dalle ore 17:00 italiane di oggi, lunedì 1 gennaio, tutti coloro che possiedono un account Epic (l'iscrizione è totalmente gratuita) possono accedere a Epic Store e riscattare una copia a zero euro di Escape Academy.

Sviluppato da Coin Crew Games e prodotto da Skybound Games e 1am8bit, Escape Academy invita tutti gli appassionati di escape room a padroneggiare l'arte della fuga cimentandosi in una serie di sfide da completare all'interno di stanze piene di concegni da hackerare e misure di sicurezza da eludere. Il titolo vanta una profonda campagna principale e numerose attività da svolgere sia in cooperativa locale che in multiplayer online.

Il pulsante per effettuare il download gratuito di Escape Academy sarà attivo sulla pagina Epic Store del puzzle game del team Coin Crew fino alle ore 17:00 di domani, martedì 2 gennaio. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che mancano ancora pochi giorni alla fine delle Offerte delle Feste su Epic Store con tantissimi giochi in sconto, ivi compresi Alan Wake 2, Witchfire, Lords of the Falen e tanti altri titoli di recente commercializzazione.