Giochi PC Gratis: Epic Store svela il regalo del 3 gennaio, è una celebre avventura

Dopo averci offerto il 'rivale' di Vampire Survivors gratis su Epic Store, i gestori del negozio digitale del publisher e sviluppatore statunitense ci esortano ad ampliare la nostra ludoteca virtuale con il videogioco gratuito di mercoledì 3 gennaio.

Dalle ore 17:00 italiane di oggi, 3 gennaio, tutti gli appassionati di action adventure possono accedere su Epic Store con il proprio account per riscattare una copia a zero euro di A Plague Tale Innocence, il primo capitolo dell'ormai iconica esperienza interattiva ideata da Asobo Studio.

A chi si avvicina solo adesso a questa IP o, dopo essersi cimentato nelle sfide di A Plague Tale Requiem intende recuperarne il primo episodio, ricordiamo che Innocence segue la cupa storia della giovane Amicia e del suo fratellino Hugo "in un tormentato viaggio nell'epoca più nera di sempre: in fuga dall'Inquisizione e circondati da inarrestabili orde di ratti, Amicia e Hugo impareranno a conoscersi e a fidarsi l'uno dell'altra".

Per un ulteriore approfondimento, qui trovate la nostra recensione di A Plague Tale Innocence. Il download gratuito della celebre avventura di Asobo Studio e Focus Entertainment è già attivo su Epic Store e lo sarà fino alle ore 17:00 di giovedì 4 gennaio, di conseguenza vi invitiamo ad approfittare dell'offerta prima della sua scadenza.

