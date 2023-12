Giochi PC Gratis, proseguono i Regali di Natale Epic Store: ecco il dono del 21 dicembre

Dopo averci spronati a combattere nelle arene di DNF Duel gratis su Epic Store, i gestori del negozio digitale di Epic ci esortano a riscattare un nuovo videogioco a partire da oggi, giovedì 21 dicembre.

L'iniziativa promozionale lanciata da Epic Store con il Regalo di Natale di Destiny 2 Collezione Storica prosegue all'insegna di RuneScape: il team Jagex è infatti lieto di offrire gratis una copia PC di Melvor Idle, un'esperienza gestionale ispirata proprio alle ambientazioni, ai personaggi e alle sfide proposte dall'universo fantasy medievaleggiante di RuneScape.

Al netto di un'interfaccia e di un sistema di gioco non particolarmente immediati, Melvor Idle ha saputo conquistare il favore del pubblico (prova ne sia la media voto 'Molto Positiva' della community di Steam) grazie al suo impianto ludico estremamente articolato e, al tempo stesso, divertente e profondo, con tantissime funzionalità da padroneggiare e decine di abilità da evolvere.

Il compito dei giocatori è quello di garantire la sopravvivenza del proprio regno cimentandosi in una serie particolarmente ampia di sfide, dal controllo delle attività di costruzione e raccolta delle risorse alla ricerca delle tecniche più adatte per affrontare più di cento mostri utilizzando abilità corpo a corpo, a distanza e magiche. Il tutto, gestito da un'interfaccia con un'infinità di dettagli e parametri.

Qualora foste interessati, potete scaricare gratuitamente Melvor Idle su Epic Store dalle ore 17:00 italiane di oggi, giovedì 21 dicembre, alla medesima ora di venerdì 22 dicembre.

