Giochi PC Gratis: Epic Store ha già svelato i regali della prossima settimana

Avete già scaricato i due giochi gratis per PC offerti da Epic Games Store oggi 7 luglio? Ci auguriamo di sì! In caso contrario, rimediate subito e tornate qui, poiché abbiamo un'altra buona notizia per voi.

Come d'abitudine, anche stavolta Epic Games ha svelato in anticipo i regali previsti per la prossima settimana. Dalle ore 17:00 di giovedì 14 luglio potrete riscattare altri due regali, ossia il gioco gratis Wonder Boy: The Dragon's Trap e il pacchetto Baeloth's Gladiators of the Black Pits per il free-to-play Idle Champions of the Forgotten Realms. Non dovrete far altro che dirigervi a questo indirizzo all'ora del giorno stabilito per aggiungere entrambi i prodotti alla vostra raccolta in maniera permanente.

Wonder Boy: The Dragon's Trap è la versione aggiornata dell'omonimo cult d'azione e avventura con animazioni create a mano e un accompagnamento sonoro riorchestrato. Il pacchetto Baeloth's Gladiators of the Black Pits, invece, ha un valore di ben cento euro e offre a tutti i giocatori di Idle Champions of the Forgotten Realms oggetti per i campioni Deekin, Widdle, Beeloth, Freely e Havilar, oltre a una skin esclusiva e un famiglio esclusivo.