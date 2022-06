Giochi PC Gratis: eroi, meccanici e domatori di draghi tra i regali Epic Store

L'atteso aggiornamento del giovedì pomeriggio di Epic Store conferma l'avvenuta disponibilità del nuovo gioco gratis di questa settimana e ci permette di sbirciare l'elenco dei titoli da riscattare a zero euro tra sette giorni.

A partire dalle ore 17:00 di oggi, 16 giugno, il negozio digitale di Epic Games offre a tutti l'opportunità di scaricare a zero euro una copia PC di Supraland, la frizzante avventura di Supra Games che ibrida Portal, Zelda e Metroid in un'esperienza platform-ruolistica piena di enigmi da risolvere, potenziamenti da acquisire e mostri da sconfiggere.

La ghiotta iniziativa promozionale dedicata a Supraland terminerà esattamente tra una settimana, giovedì 23 giugno, per fare spazio alla nuova tornata di videogiochi gratis di Epic Store. Dal pomeriggio di giovedì prossimo sarà possibile ottenere una copia a zero euro di A Game Of Thrones The Board Game Digital Edition, l'adattamento di Dire Wolf e Asmodee Digital del famoso gioco da tavolo di Fantasy Flight Games dedicato alla serie de Il Trono di Spade.

Sempre dal 23 giugno sarà inoltre possibile ampliare la propria ludoteca digitale per fare spazio alla versione Epic Games Store di Car Mechanic Simulator 2018, il "simulatore di officina" di Red Dot Games e Playway che mette gli utenti nei panni di un meccanico chiamato ad aggiustare ed elaborare motori e carrozzerie di auto d'ogni sorta.