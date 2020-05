Giochi PC gratis: Evil Genius in regalo su Steam, ecco come scaricarlo

In attesa di Evil Genius 2 World Domination (in arrivo nel 2020) Rebellion regala una copia di Evil Genius per PC, scaricabile gratis da Steam seguendo una semplice procedura che vi indichiamo di seguito.

La prima cosa da fare è andare sul sito di Rebellion e registrarsi gratuitamente (o effettuare il login se già registrati), a questo punto dovrete collegare il vostro Rebellion ID all'account Steam e in pochi minuti riceverete via email il codice per scaricare gratis Evil Genius per PC.

"Tutti vorrebbero governare il mondo! Evil Genius è l'unico e il solo simulatore di dominazione mondiale attraverso cui otterrai un potere globale. Potrai portare a termine i compiti tipici quotidiani di una mente perversa e deliziosamente malvagia. Potrai costruire una base ultra-segreta per mettere a punto superarmi spettacolari che ti serviranno nel corso dei tuoi nefandi piani. Quanto sei cattivo?"

Uscito nel 2004, Evil Genius funziona su qualsiasi computer con sistema operativo Windows XP o Vista, richiedendo tra i requisiti un processore Pentium 3, 128 MB di RAM e una scheda video GeForce 2 con almeno 16 MB di memoria. La promozione è valida per un periodo limitato, dunque se siete interessati affrettatevi a riscattare la vostra copia gratuita prima che sia troppo tardi.