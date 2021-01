Giochi PC gratis, finisce il Natale ma non su Epic Store: annunciato il prossimo omaggio

I giocatori parte della community PC hanno la possibilità di riscattare Jurassic World Evolution gratis sino al prossimo 7 gennaio, ma non solo: Epic Games ha già annunciato il prossimo titolo gratis.

Con l'avvio del 2021 è ufficialmente terminata la campagna natalizia che ha visto lo store regalare ben 15 giochi alla propria utenza, ma non sono invece terminate le produzioni. Riprende infatti la pratica che vede Epic Games Store distribuire un gioco gratis ogni settimana, tradizione che a quanto pare proseguirà invariata anche in questo nuovo anno. A partire dal prossimo 7 gennaio, i giocatori PC interessati avranno dunque la possibilità di scaricare gratis Crying Suns. Come di consueto la promozione resterà attiva solamente per un periodo di tempo limitato, con termine fissato al 14 gennaio.



Sviluppato dal team di Alt Shift ed edito da Humble Games, Crying Suns è un roguelike caratterizzato da elementi strategici e ambientato in uno spazio profondo generato in maniera procedurale. Tra le fonti d'ispirazione della produzione troviamo riferimenti d'eccellenza, tra i quali spiccano nientemeno che Dune e Foundation. Nei panni del comandante di una flotta spaziale, i giocatori avranno la possibilità di scoprire la verità su di un impero misteriosamente caduto. Con una trama elaborata che si sviluppa in 6 capitoli, Crying Suns può accogliere oltre 300 eventi narrativi.