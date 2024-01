Giochi PC gratis: finiscono le feste ma non i regali su Epic Games Store

Durante le festività di fine anno abbiamo potuto fare una scorpacciata di giochi gratis grazie ai regali di Epic Games Store, adesso le feste sono finite ma state tranquilli perché EGS continuerà a regalare almeno un gioco PC gratis ogni giovedì. Si riparte oggi pomeriggio con un download davvero interessante.

Sail Forth è gratis su Epic Games Store, gli autori descrivono il gioco con queste parole: "affronta l'oceano per trovare la chiave del misterioso passato del pianeta con una flotta di navi personalizzabili. Fa' amicizia con i pesci per espandere le tue ciurme, sconfiggi i pirati e pianifica il viaggio in un mondo acquatico in costante espansione."

Il gioco, normalmente venduto al prezzo di 15.99 euro, è gratis dalle 17:00 di oggi pomeriggio e fino alla stessa ora del 18 gennaio. Siete invece ancora in tempo per scaricare Marvel's Guardians of the Galaxy gratis, il gioco dei Guardiani della Galssia resta disponibile fino alle 16:59 di oggi e dunque avete ancora pochissime ore per aggiungerlo alla libreria, una volta riscattato resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni, come qualsiasi altro titolo regolarmente acquistato.

E c'è già un leak per il gioco gratis del 18 gennaio su Epic Games Store, la prossima settimana EGS dovrebbe regalare LOVE, platform indie 2D.