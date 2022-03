Giochi PC Gratis: flipper indemoniati e horror psicologici tra i regali Epic Store

Come ogni giovedì pomeriggio, anche stavolta i curatori del negozio digitale di Epic Games aggiornano l'elenco dei videogiochi PC da riscattare a zero euro su Epic Games Store da qui ai prossimi giorni.

L'ultimo intervento del negozio online del colosso videoludico statunitense ci ricorda che a partire da oggi, giovedì 17 marzo, è possibile riscattare una copia gratuita di In Sound Mind, l'horror psicologico sviluppato da We Create Stuff e prodotto da Modus Games.

L'avventura a tinte oscure di In Sound Mind offre agli appassionati del genere l'opportunità di immergersi in un'esperienza da vivere rigorosamente in soggettiva tra enigmi frenetici e battaglie contro boss arcigni, con l'accompagnamento musicale della colonna sonora originale di The Living Tombstone. La versione PC di In Sound Mind potrà essere riscattata a zero euro su Epic Games Store fino al pomeriggio del 24 marzo: una volta acquisito, il titolo rimarrà per sempre a disposizione nella ludoteca digitale del vostro account Epic.

Al termine dell'attuale offerta dedicata all'horror introspettivo di We Create Stuff, dalla sezione dei giochi gratis di Epic Store sarà possibile riscattare una copia gratuita di Demon's Tilt. Il prezzo del 'turboflipper indemoniato' di Wiznwar e Flarb scenderà a zero euro su Epic Games Store dalle ore 17:00 del 24 marzo alla medesima ora del 31 marzo.